Il·lustres irresponsables

"El govern està al servei del poble", va dir aquest dimarts Theresa May al seu gabinet per justificar que no abandonarà voluntàriament la conducció de la pitjor crisi política que ha viscut el Regne Unit en unes quantes dècades, malgrat la humiliant derrota que va viure a la Cambra dels Comuns, on va ser desautoritzada per 432 vots a 202. La política britànica va arribar ahir al punt àlgid d'espectacularització del procés de negociació del Brexit, convertida en una teatralització irresponsable, cridanera i simplista d'una sortida de la UE que en cap cas serà un èxit per als seus impulsors i que pot ser un veritable caos. El procés de sortida ordenada s'atura fins que es voti en les pròximes hores una moció de censura que no està clar que tingui èxit i porti a la convocatòria d'eleccions o al relleu intern de l'erosionada primera ministra. A deu setmanes de la data de sortida del Regne Unit de la Unió Europea, la situació és tan seriosa que demanaria un ajornament del Brexit i unes eleccions amb posicions responsables i sense trampes sobre les conseqüències del no acord, però res no està clar més enllà que el pla que s'ha negociat durant dos anys no tirarà endavant.

La situació catastròfica que significaria una sortida a la brava tindria serioses conseqüències sobre l'abastiment de productes de primera necessitat, l'economia i els transports, però l'oportunisme cotitza millor que la gestió de la complexitat, i no només a la Gran Bretanya.