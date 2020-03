Per raons que no tries aprens que no has de callar mai les paraules que expressen agraïment i estima per les persones que t'importen. Poden desaparèixer en un segon i la fosa a negre canvia la pel·lícula per sempre. Aquests dies el coronavirus ens està recordant la fragilitat que no hauríem d'haver oblidat mai i tenim moltes coses importants per dir-nos si tenim present que posar paraules als sentiments cura. La malaltia del Covid-19 té avui en confinament milions de persones i uns sistemes de salut desbordats. En països rics, ja sigui Espanya o els Estats Units, hi ha persones que estan morint en soledat per evitar contagiar les seves famílies. Depèn de la capacitat i la resiliència de cada treballador que a la cura de la salut dels pacients s'hi afegeixi la calidesa que aquestes persones necessiten en el tram final de la seva vida. En aquest confinament que s'allarga vivim en un estat d'angoixa latent molt generalitzat i els metges expliquen com mai havien tractat pacients amb tanta por quan ingressen als centres hospitalaris. Estimats lectors, aquests dies no n'hi ha prou amb rentar-se les mans i quedar-se a casa, aprofiteu per deixar de banda, almenys durant un temps, que sou persones reservades i, sisplau, escriviu missatges, parleu amb el amics, amb les persones que ocupen una de les múltiples formes d'afecte que tenim. Les paraules curen i són útils quan les coses es compliquen.