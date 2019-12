A quin preu?

Acabar amb el sobiranisme democràtic és una qüestió de preu per a l'estat espanyol i ja va dir Pérez Rubalcaba que es pagaria el que calgués. Aquest dijous el cost en termes democràtics per a Espanya d'ofegar la reivindicació d'un referèndum d'autodeterminació i la voluntat de més de dos milions de votants, va rebre la condemna del Tribunal de Luxemburg. Les garanties dels ciutadans –votants i electes– han quedat protegides amb una bufetada a l'estratègia política i judicial que va situar en l'actuació als tribunals la via per derrotar l'independentisme.

L'òrgan supranacional diu clarament que el 13 de juny del 2019 Oriol Junqueras es va convertir en diputat del Parlament Europeu per la proclamació dels resultats. Per tant, la presó provisional no impedia que adquirís la condició d'eurodiputat i per això té la immunitat parlamentària. El TS hauria hagut de posar en llibertat Junqueras o haver preguntat al Parlament Europeu, perquè la immunitat implica que els electes no poden ser sotmesos a procediments judicials ni es pot restringir la seva llibertat impedint-los exercir les seves funcions parlamentàries. De la sentència se'n deriven moltes preguntes que haurà de respondre el TS un cop Junqueras compleix una condemna ferma, dictada quan era europarlamentari però després d'un judici que va quedar vist per a sentència el dia abans de les eleccions europees. L'estat espanyol ha de triar ara si continua la deriva. El preu va pujant.