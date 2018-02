Les etapes de la ràdio a Catalunya

[...]

Encara que no ho sembli, perquè en son principi tingué una vida esmorteïda, la Radiotelefonia ha passat a Catalunya per diverses etapes. De la primera, podríem dir-ne la llegendària, d’aquells principis de tota ciència en què hom crea a la ventura, investiga i experimenta, tot sense nord ni guia, però pressentint la seguretat absoluta que hi ha quelcom inconegut encara, que al seu dia esclatarà triomfant. De la segona, diguem-ne la tècnica d’aquells homes pacients i d’estudi que escoltaven les vibracions de les ones que els feien sentir senyals llunyans, com si escoltessin delicioses melodies: aquests homes es diuen doctor Fontserè, el Pare Cazador, Noble, Guillén-García, Baltà, Estublier, Calvet, Pratdesaba, Raurich... De la tercera etapa, diguem-ne la de la divulgació, en la qual té un paper principal el Ràdio-Club, que va començar a fer arribar al pobles, als esperits inquiets, enamorats dels misteris de l’èter, les primícies científiques d’aquest nou descobriment que tan pròdigament havia de fer-se popular. Finalment, de l’etapa darrera, pròpiament dita la radiodifusora, pot vantar-se’n amb tota justícia el grup que ha dotat la nostra ciutat i la nostra terra amb l’emissora Ràdio Barcelona, que ha donat solemnial entrada a la Radiotelefonia fent-la retrunyir per Catalunya, tenint la virtut d’aplegar al seu entorn el nostre poble frisós de poesia tot seguint el misteri d’aquesta nova ciència. En la memòria de tots estan els moments deliciosament formidables que la ràdio ha experimentat des del dia 15 d’octubre del 1924, quan Ràdio Barcelona inaugurava la seva emissora. Podem ben dir que des d’aquella data memorable, l’entusiasme per la Radiotelefonia va anar abrandant-se en forma impossible de sospitar, no solament a Barcelona, sinó arreu d’Espanya, on tots els intents realitzats abans havien constituït fracàs darrere fracàs. Creiem que ara manca solament donar el darrer pas, pas que tancarà dignament aquesta espècie de cicle històric de la ràdio. [...] Aquest pas, dit concretament, deuria ésser la celebració de l’Exposició Internacional de Radioelectricitat de Barcelona a primers d’octubre d’enguany. Ràdio Barcelona, la primera emissora, EAJ 1, [...] podria ésser l’aglutinant, la que fes la crida als inventors i productors mundials perquè acudissin a aquesta manifestació [...].