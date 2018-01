El factor humà de la política

Un dels debats soterrats d’aquests dies, probablement per la cruesa que la naturalesa de la política posa de manifest, és fins on ha d’arribar el relleu que permeti dibuixar una nova estratègia per a aquesta nova fase política. Un dels principals actors de la política catalana defensava ahir en privat el missatge polític de resistència i legitimitat democràtica que transmet mantenir imputats en primera línia de futur. Però mentre esperem una invasió alienígena, la política la fan persones i les passions juguen un paper important en les decisions individuals i col·lectives. En un moment de renovació de l’estratègia, no dels objectius, els canvis també demanaran molts nous actors que no estiguin condicionats personalment. Les retirades d’Artur Mas, Carles Mundó i Carme Forcadell, sumades a les declaracions davant del Tribunal Suprem, aboquen a un relleu polític de persones i estratègies que caldrà aprofitar amb lucidesa. A Catalunya alguns relleus importants estan ja en marxa. No, en canvi, a Madrid, on després del 21-D només ha sortit d’escena el cap de gabinet de Rajoy en direcció a Washington. Els responsables del fracàs electoral estrepitós del PP i de l’operació Catalunya, amb Sáenz de Santamaría i Enric Millo al capdavant, continuen sent on eren, com si res. Els resultats electorals, amb la victòria independentista, són una oportunitat per obrir una nova estratègia. Però primer cal que Mariano Rajoy llegeixi els resultats, i no només per l’amenaça de Ciutadans des del neonacionalisme espanyol.