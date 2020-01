26/1: La factura

ELS EFECTES devastadors del temporal Gloria han portat a Catalunya un debat universal. Les dinàmiques d’ocupació i d’ús del territori i dels recursos per part de la nostra espècie i la dinàmica de la naturalesa han entrat fa molt temps en col·lisió i del desajust en surten situacions catastròfiques que creixen en intensitat i freqüència. Catalunya ha patit una d’aquestes catàstrofes, dramàticament, tot i que, sense rebaixar-ne el dramatisme, hem de ser conscients que si hagués passat en segons quina part del planeta el resultat hauria estat encara més terrible, en víctimes. Davant dels desajustos, en el debat universal -i, per tant, també en el català- hi ha dues actituds extremes: una és intentar que les dinàmiques naturals s’adaptin a les humanes; l’altra, resignar-nos a adaptar les nostres dinàmiques a les naturals. O intentar que tot sigui com fins ara, controlant fins on puguem la naturalesa, o acceptar que hi ha dinàmiques naturals que no podrem domesticar i, per tant, canviar els nostres comportaments i usos del territori. Totes dues tenen una factura altíssima. I cap garanteix èxit. No és un debat abstracte. Que cadascú intenti encarnar-lo en la seva vida actual: el seu paisatge, els seus hàbits. Conservar o canviar. Amb factura.