7/1: Valls i Vox

MANUEL VALLS ÉS INTEL·LIGENTi coneix bé Europa. Per això fa una proposta hàbil: al bloc de la dreta espanyola -PP i Ciutadans- li convé més pactar amb el PSOE que amb Vox. El pacte amb l’extrema dreta és antiestètic, de mal vendre. En canvi, el pacte amb el PSOE li sembla possible, precisament tenint com a motor i com a excusa la qüestió catalana. Una bona part del PSOE s’hi apuntaria. Seria més presentable davant del món. I per a la dreta que Valls vol encarnar, potser suposaria alguna renúncia en temes d’immigració o de gènere, però permetria millor actuar amb la màxima duresa a Catalunya. Des de la perspectiva del catalanisme, és molt més perillós el que proposa Valls que el pacte de la dreta amb Vox. Aplicarien receptes semblants, però amb més força i amb menys cost. Tot i així, crec que no passarà. Perquè Valls coneix molt Europa, però poc Espanya. I a Espanya l’espai centrista que ell vol imaginar és molt prim. La rasa entre l’esquerra i la dreta, molt profunda (remet a una guerra civil). Per entendre’ns, el votant del PP i de Ciutadans a Andalusia prefereix el pacte amb Vox que amb el PSOE. Perquè, qüestió catalana a part, quan pensa en immigració, en polítiques de gènere o en memòria del franquisme, s’assemblen infinitament més.