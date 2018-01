Les mentides d’Albert Castillón

El col·laborador d’ Espejo público fa anys que sembla que arrossega el trauma de no haver pogut treballar mai a TV3. És per això que cada vegada que es menciona la tele pública catalana li bull la sang i lamenta que no t’hi deixin treballar si no ets independentista. Ahir hi tornava, demanant a Miquel Puig, exdirector de la tele, que “ TV3 podría abrir las puertas y dejar pasar aire ”, que és la manera més elegant que deu tenir de demanar-hi un lloc. Ahir Castillón, una vegada més, va mentir sobre TV3 argumentant que la cadena “ nunca retransmite las cabalgatas de Tabarnia ”, i posava d’exemple Tarragona, Badalona i l’Hospitalet de Llobregat. Fals. La Cavalcada de Tarragona es va retransmetre per TV3 el 2011, la de Badalona el 2010 i la de l’Hospitalet el 2006, com bé va especificar en un tuit el cap de la redacció de TV3, el periodista Dani Bramon.

La polèmica venia a tomb perquè l’ANC ha proposat que la gent vagi vestida de groc a la Cavalcada de Manresa, la que s’emet aquest any. I, segons Espejo público, la culpa de polititzar la Cavalcada és de la tele pública. Puig va aclarir que no, que sigui quina sigui la localitat que triï TV3, els interessats concentren allà les seves consignes per tenir repercussió mediàtica (una repercussió, tot sigui dit, que després és inapreciable en pantalla, però en fi...). Però Castillón, la presentadora i els tertulians no entenien això tan senzill. “ Que TV3 cambie el lugar de la cabalgata ”, deia la substituta de Susanna Griso. I tot i que li explicaven per enèsima vegada que la reivindicació sempre es desplaçaria a la nova població, els d’Antena 3 vinga a insistir.

Aquest moment televisiu posa de manifest les estratègies d’ Espejo público :

1) Ensarronar l’interlocutor. Conviden algú a participar en una connexió en directe. Aquest ja pot dir missa que els seus arguments són anul·lats i trepitjats per la reiteració de mentides dels col·laboradors i tertulians. El retard de les connexions via satèl·lit fan, a més, que el convidat ho senti tot tard i malament i, per tant, està en inferioritat de condicions en la conversa. I, al final, el deixen amb la paraula a la boca.

2) Confondre l’audiència. Fan creure a l’espectador que el convidat té implicació directa en el que discuteixen quan, moltes vegades, el tema li ve de rebot. Ahir semblava que Puig tenia alguna responsabilitat en la Cavalcada de Reis, en la demanda de l’ANC i en l’emissió de TV3, quan no és així en cap cas.

3) Arguments falsos. La fixació en els seus objectius (destrossar TV3) fa que utilitzin tesis i raonaments que són mentida. Perquè a Espejo público no intenten explicar, el que fan és vilipendiar. Ves que no sigui per aquesta baixesa professional que alguns no han trobat un lloc a TV3 i ara ploren.