El millor Mobile World Congress en una ciutat de primera

Per dotzè any consecutiu Barcelona acull la cita mundial més important de la telefonia mòbil, que en aquest moment és la tecnologia punta que més està transformant la nostra vida quotidiana. De manera acollidora, oberta i competent -i amb una personalitat admirada a tot el món-, Barcelona rep aquests dies els més de cent mil participants acreditats al MWC. En la primera jornada d’ahir vam assistir a la reinvenció de la indústria de l’automòbil: la presentació de la tecnologia que canviarà la nostra manera de conduir i de relacionar-nos amb la mobilitat. L’èxit de plataformes com Uber, Cabify o Drivy ha empès els fabricants de vehicles a passar a l’ofensiva per convertir-se en proveïdors tecnològics i socis. La Fira reuneix aquests dies el millor d’una indústria que impulsa Barcelona i Catalunya a una activitat d’altíssim valor tecnològic i ajuda a diversificar l’economia i a millorar-ne la qualitat.

Els responsables del MWC han apostat un cop més per Barcelona i els actors locals han treballat seriosament un cop han entès la veritable importància de l’esdeveniment i la compatibilitat absoluta entre creixement, tecnologia, recerca, innovació i progrés social.

Si bé les administracions han fet pinya per convertir el MWC en un èxit, la inauguració protocol·lària del congrés no s’ha escapat de la polèmica política per la difícil situació que viu Catalunya. El rei va ser esbroncat diumenge als carrers, i el president del Parlament, màxima autoritat del país en aquests moments, no va assistir ahir a la inauguració oficial. Malgrat la tensió, l’únic que va fer referència a “distorsions” va ser el ministre d’Energia i Agenda Digital, Álvaro Nadal, mentre que el president executiu de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, defensava obertament el manteniment del congrés a Barcelona, “el millor lloc per celebrar l’esdeveniment”. En la mateixa línia s’expressava el conseller delegat de Vodafone.

El MWC està consolidat a Barcelona i funciona. Es tracta d’una aposta estratègica i, com diu el nostre expert Albert Cuesta, qui inaugura efectivament el congrés per al sector és el conseller delegat d’Ericsson amb la primera roda de premsa. El missatge aquest any de Börje Ekholm va ser “reforçar la 4G perquè ofereixi les prestacions de la 5G”. Optimitzar abans de renovar totalment les seves infraestructures. Benvinguts!