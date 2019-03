La misteriosa desaparició d’Albert Castillón

Des que el 10 de febrer el col·laborador d’ Espejo público Albert Castillón va llegir el manifest en la concentració de la dreta i la ultradreta espanyola a la plaça Colón, s’ha produït un misteri: Castillón ha desaparegut del programa de Susanna Griso.

De fet, la setmana posterior, la presentadora fins i tot va abordar la polèmica suscitada arran del fet que fossin tres periodistes els que llegissin un manifest que incloïa mentides. Sorprenentment, el programa va convidar el periodista Carlos Cuesta (un altre de la tripleta de portaveus) i, en canvi, d’Albert Castillón, que és col·laborador fix del programa, no n’hi havia ni rastre.

L’última vegada que tenim constància de la presència d’Albert Castillón a Espejo público va ser, breument, el 15 de febrer, cinc dies després de la lectura del manifest, per defensar-se de les crítiques rebudes. “ Primero, no me arrepiento de nada. Segundo, firmo todo lo que dije. Y tercero, no hay ninguna mentira en ese manifiesto ”, va sentenciar. Va lamentar les crítiques que provenien de la mateixa professió periodística i aquí Susanna Griso el va ajudar: “ ¿Me dejas que te diga una cosa, Albert? Yo no hubiese leído ese manifiesto porque en aras de la neutralidad tengo que estar al margen y mantener cierta equidistancia. Respeto que tú lo leyeras y lo que me sorprende es que compañeros que se han puesto detrás de la pancarta del Procés ¡te critiquen! Porque en Cataluña estamos viendo muchísimos compañeros que se han dejado la deontología profesional y el espíritu crítico guardado en un cajón en estos últimos años y son los que más te están criticando ”. Griso, però, no va dir noms. I va insistir: “ Si pedimos espíritu critico, pidámoslo para todos y a todas horas. No a ratitos y de manera intermitente”.

Castillón va afegir una frase que va passar desapercebuda: “ La primera vez que tuve problemas laborales fue por asistir a un acto de homenaje a la bandera”. És a dir, el mateix Castillón parlava de problemas laborales i no pas de rebre crítiques. També va explicar que l’endemà de la manifestació ell era a la redacció llegint els diaris. Però, en canvi, no va aparèixer en pantalla. Un cop va haver donat les explicacions, a Espejo público van passar a parlar de l’adoctrinament a les aules de Catalunya i mai més l’hem vist al costat de Susanna Griso en directe.

Castillón porta tres setmanes desaparegut com a col·laborador d’ Espejo público. Què li ha passat? Només ha quedat el seu rastre en les pauses de publicitat, en què apareix ell fugaçment anunciant ofertes de telefonia mòbil, segurament perquè ja estaven enregistrades i pactats els compromisos comercials. Un misteri televisiu per resoldre. ¿El deuen haver guardat a la nevera? ¿Ho faran en aras de la neutralidad que reivindicava la Griso? Si és per mantenir l’equidistància, no cal que s’hi amoïnin. Amb Castillón o sense, el programa està tan esbiaixat com sempre.