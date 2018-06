'20-S': En honor a la veritat

'20-S', el documental dirigit per Jaume Roures, fa honor al gènere de manera estricta: recopila imatges entorn d’uns fets, els contextualitza amb precisió i ofereix un relat sòlid i veraç que aporta informació decisiva en unes circumstàncies polítiques i socials clau. Per als espectadors que el 20 de setembre van estar enganxats a TV3 seguint la manifestació davant el departament d’Economia i el setge a la seu de la CUP, el documental confirma la percepció que vam tenir dels fets però amb l’afegit que posa una lupa privilegiada sobre els esdeveniments: les converses que mantenen Jordi Sànchez i Jordi Cuixart entre ells per gestionar la tensió de la multitud, el procés de les negociacions que estableixen amb els cossos de seguretat per evitar incidents, el paper que juguen els dos cotxes als quals s’enfilen, qui més hi puja i per què ho fan, la manera com els responsables de la CUP fan front pacíficament al setge policial, el dispositiu provocador de la Guàrdia Civil sense cap autorització judicial. Tot queda perfectament avalat a través d’una selecció d’imatges acurada i un muntatge que se sincronitza amb les declaracions dels testimonis per demostrar-ne la veracitat.

Queda provada la intensíssima col·laboració de Sànchez i Cuixart amb les forces de seguretat

'20-S' no deixa res com a hipòtesi o sense demostrar. Impagable la imatge en què Jordi Sànchez afirma amb confiança que les relacions amb la Guàrdia Civil són més fluides: “Ara ja som amics. Ara ja podríem anar a fer una canya!” Queda provada, sense cap escletxa de dubte, la intensíssima col·laboració de Sànchez i Cuixart amb les forces de seguretat i el seu esforç titànic perquè tot es desenvolupi de manera pacífica. L’emissió del documental, que coincideix malauradament amb l’ ordre de processament del major dels Mossos, posa encara més en evidència l’error d’aquesta decisió. El reportatge confirma cadascuna de les declaracions gravades de Trapero davant del jutge i demostra no només la seva professionalitat sinó la veracitat de cadascuna de les seves paraules. '20-S' és d’una contundència televisiva i d’un rigor periodístic inqüestionables. És impactant com sentim que a Trapero li neguen que hi hagués dos guàrdies civils a la porta del departament d’Economia com ell afirma, li insinuen una hipòtesi alternativa que Trapero desmenteix i veiem en imatges com aquests homes es van mantenir en el lloc que diu Trapero. És el punt on es fa evident com s’intenta forçar un relat manipulat per part de la justícia que contradiu la veritat.

La participació de Joaquín Urías, exlletrat del Tribunal Constitucional, serveix per oferir un punt de vista estrictament legislatiu que posa en evidència el cúmul de despropòsits i vulneracions dels procediments legals que es van dur a terme.

'20-S' és la prova judicial que han de veure Llarena i Lamela. Contradiu de manera irrefutable la justícia, l’oposició política i els mitjans de comunicació espanyols que han volgut tergiversar i reescriure el que va passar aquell dia. '20-S' no és un documental al servei de l’independentisme. '20-S' és un document determinant al servei de la veritat i la justícia, crucial a l’hora de demostrar la innocència de Cuixart, Sànchez i Trapero.