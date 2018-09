Els drets fonamentals de l’Epi i en Blai

Els Muppets de 'Barri Sèsam' han sacsejat l’actualitat després que un dels seus guionistes més històrics, Mark Saltzman, afirmés que l’Epi i en Blai (Bert i Ernie en versió original) són gais o que, com a mínim, ell sempre els havia escrit els diàlegs pensant que ho eren. Tot i que la revelació no suposa ni cap escàndol ni cap novetat respecte a les sospites populars, representa la sortida de l’armari d’una parella molt estimada. I en comptes de celebrar-ho com una virtut més de 'Barri Sèsam', l’endemà un dels cocreadors del xou infantil, Frank Oz, es va afanyar a assegurar amb rotunditat que l’Epi i en Blai només són amics i que, en tant que ninots de pelfa, no tenen ni conducta humana ni orientació sexual.

Un programa emblemàtic que ha lluitat per la igualtat i pel respecte a la diferència, ¿ara ens nega que els ninots tinguin una dimensió simbòlica?

Mai m’hauria imaginat, per part d’un dels creadors de 'Barri Sèsam', una resposta tan decebedora. I no tant perquè desmenteix una hipotètica homosexualitat de l’Epi i en Blai sinó perquè nega l’ànima d’uns personatges tan importants en la història de la televisió. Capar la dimensió emocional d’uns personatges només pel fet de ser ninots és negar tot el terreny simbòlic que has cultivat durant dècades a la televisió. A més, l’excusa entra en contradicció amb la trama argumental d’altres Muppets. Perquè al llarg de quaranta anys, la porqueta Peggy ha assetjat a la granota Kermit amb intencions libidinoses. El 1984, a 'The Muppets take Manhattan', la Peggy i en Kermit es van casar. I el 2014 ho van repetir. I quan la parella formada per un porc i una granota es van divorciar, ells mateixos van vendre els seus draps bruts a la televisió. En Kermit i la Peggy van anar, en directe, al 'late night' de Jimmy Kimmel a explicar els motius del seu divorci. El detonant, en el cas del Kermit, era una tercera persona. Perdó, una segona porqueta. Es va insinuar que havia tingut un afer amb una bonica trugeta anomenada Denise, més jove que la Peggy.

Per tant, l’argument que els Muppets no tenen ni orientació sexual ni vida de parella queda totalment rebatut per culpa de la tempestuosa i inquietant relació d’en Kermit i la Peggy. I ara no entrarem en tenebrosos detalls de per quins motius el ninot amb el rol més explosivament femení, vestit amb mitges de reixeta i sabates de taló d’agulla, estava representat per una porca.

Si 'Barri Sèsam' ha sigut capaç d’explicar als nens de mig món que la relació sentimental entre un amfibi i un mamífer és possible, ¿negarà ara la possibilitat que dos amics que viuen junts siguin parella? Un programa emblemàtic que ha lluitat amb titelles per la igualtat, la integració, el respecte a la diferència, la sensibilitat davant la dificultat, la importància de l’amor i la comprensió, ¿ara ens nega que els ninots tinguin una dimensió simbòlica? Incomprensible. Digui el que digui Frank Oz, tingueu clara una cosa: l’Epi i en Blai, tot i dormir en llits separats, sempre seran el que vosaltres vulgueu.