21/10: 'Negociar a Lledoners'

CIUTADANS DIU que és una barbaritat negociar uns pressupostos a la presó, i que això no passaria en cap país democràtic seriós. Tenen tota la raó. No passaria, perquè en cap país democràtic seriós uns líders que tinguessin la representativitat popular i l’autoritat política necessàries per negociar un pressupost serien a la presó i a l’exili. Si en un país democràtic seriós un polític hagués comès un delicte real, jutjat i condemnat, seria a la presó, però no tindria ni la representativitat ni l’autoritat moral necessàries per poder negociar res. Els seus electors els hi haurien retirat. I si no hagués comès cap delicte real, només hagués actuat políticament segons el mandat refermat dels seus electors, no seria ni a la presó ni a l’exili. És una barbaritat que es vagi a negociar a la presó, perquè és una barbaritat que gent amb capacitat de negociar sigui a la presó o a l’exili. Expulsar, silenciar i empresonar els qui representen l’opinió de gairebé la meitat dels ciutadans d’un territori (com a mínim) no és una pràctica comprensible en cap democràcia seriosa. Tenen tota raó, els de Ciutadans. El que està passant és esperpèntic. Però la solució és molt senzilla. Que no siguin a la presó, que no hagin de ser a l’exili.