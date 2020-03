La polèmica del rei? Quina polèmica del rei?

Qualsevol notícia amb el concepte “compte suïs vinculat a una fundació panamenya que es nodria de donacions saudites” hauria de fer pujar la mosca al nas. Però, esclar, quan en aquesta equació s’hi barreja el rei emèrit Joan Carles, aleshores tot són estratègies per diluir l’assumpte i esperar que l’edició de demà tapi la d’avui. A La Vanguardia, per exemple, ho han donat tot en breus sense foto. El primer dia de la polèmica, escrivien el titular “Comissió rogatòria a Suïssa per una donació del rei emèrit”, amb el qual s’enterrava l’afer en tecnicismes obscurs. Però, l’endemà, després d’haver insinuat problemes legals per al rei abdicat, recollien cable i titulaven “La investigació per l’AVE a la Meca, encara lluny de judicialitzar-se”. Un altre recurs dissolvent ha consistit en centrar-se en la polèmica política derivada, en comptes de posar el focus en l’escandalós moviment de capital entre Joan Carles i -en llenguatge pudibund- la seva examiga íntima. Es retratava, per exemple, Rufián entrant la sol·licitud perquè el Congrés investigui l’emèrit. “Més esquerdes al govern per Joan Carles”, titulava El Mundo, de qui com a mínim cal reconèixer que, en una de les peces, sí que incloïa fotografia del generós donant. (Generós a menys que Corinna no fos receptora sinó dipositària, esclar.)

Ara bé, els més efectius han sigut els de La Razón. Al diari encara han de parlar de l’assumpte. L’únic esment és una frase en un minúscul semàfor vermell, a Jaume Asens, on el renyen per insinuar que es podria investigar el rei fins i tot durant la seva etapa d’inviolabilitat. Però no expliquen per què algú el vol investigar: només el clatellot i avall. És oportú rescatar una portada antiga del diari de Planeta, presidida per una foto de Felip VI i una cita seva: “Hem de tallar la corrupció de soca-rel i sense contemplacions”. Era el 25 de desembre del 2014. Fum, fum, fum.