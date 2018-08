La premsa madridista cau del cavall amb Cristiano Ronaldo

LA CAIGUDA DEL CAVALL de la premsa madridista amb Ronaldo és comparable amb la del dia que El Mundo va descobrir que l’11-M no havia sigut ETA. Després d’anys proclamant-lo per sobre de Messi contra la lògica, ara descobreixen que és tan bo com egocèntric i el seu sou va a euro per complex. El dia que l’ As i el Marca van trobar un nou heroi (Modric, millor jugador segons la UEFA), Cristiano no es va presentar a la gala. No és la primera vegada que ho fa, però sí la primera que ho fa fora del Madrid. “Un comportament decebedor, impropi d’un esportista”, escriu el Marca. A l’ As el disgust encara és més gran. Tant que obvien el sorteig de Champions i qualsevol altra notícia en el títol de la seva crònica: “Cristiano s’esborra de la gala de la Champions”. Al mateix diari, Tomás Roncero, l’home que ha trencat tota barrera entre el periodisme i el hooliganisme, no aixeca el cap. “Si de debò ha passat d’anar-hi en saber que guanyava el premi Modric, a la meva finestreta que no hi torni a trucar. Els que l’hem estimat i admirat mereixem més respecte”. Pobre despitat. Segur que Cristiano plora desconsolat pel retret. Per cert, què va dir Roncero el 2013 quan CR va saltar-se la gala de la Pilota d’Or perquè no la guanyava? Comprovem-ho: “Comprenc que Cristiano no hi vagi. Si s’hi ha d’anar, s’hi va, però anar-hi per res...” Coherent.

EL MADRID NO EXISTEIX

A Sport i El Mundo Deportivo ho aprofiten per sucar-hi pa. Però, esclar, comença a sorgir un dubte: si un premi a Cristiano, fins ara l’anticrist, perjudica el Madrid, amb qui va un culer? L’article de Xavier Muñoz sembla començar-hi a respondre amb una demanda insòlita: vol el premi per a Cristiano... i tot per criticar el fet que, si el guanya Modric, és perquè el Madrid mana a la UEFA. Per cert, no busquin cap menció a la coronació del croat a les portades catalanes: el Madrid, quan guanya, no existeix.