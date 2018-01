La pressió pels pressupostos o el trilerisme de Montoro

El sistema pel qual es financen les comunitats autònomes de règim comú funciona d’una manera ben peculiar: és conegut com el sistema de bestretes. Cada any, al mes de juliol, el ministeri d’Hisenda fa una previsió dels ingressos que obtindrà per la recaptació d’impostos durant l’any següent i comunica a les autonomies quina serà la quantitat que els transferirà amb la bestreta. Com que les comunitats no tenen una hisenda pròpia, aquesta recaptació la fa l’Estat central i la cedeix -totalment o parcialment, és a dir, es queda part d’alguns impostos- perquè les regions puguin finançar els serveis bàsics.

Aquest sistema de finançament es liquida dos anys després i sovint posa de manifest que el càlcul que va fer l’Estat dos anys abans va ser erroni a favor seu. Així, la Generalitat ha finançat l’Estat amb 4.233 M€ durant els últims anys de crisi.

El juliol passat el ministre Cristóbal Montoro va comunicar a la Generalitat que rebria 17.618 milions d’euros pel model de finançament per al 2018. Ahir el ministeri es va desdir i va confirmar que aquest any la Generalitat finalment rebrà 16.838 milions, és a dir, 780 milions menys del previst inicialment. La tisorada també s’ha fet extensiva a les altres comunitats, moltes de les quals ja havien elaborat els seus comptes amb la previsió feta a l’estiu.

L’argument de Montoro ha sigut que no hi ha uns pressupostos generals de l’Estat aprovats i que, per tant, s’han de prorrogar els de l’any passat, cosa que obliga a retallar les bestretes. Aquesta trampa no se sosté, ja que l’estimació que es va fer al juliol va ser basant-se en una previsió d’ingressos per recaptació d’impostos que no s’ha de veure afectada en cap cas per una pròrroga pressupostària, sinó que a més ha de créixer per la previsible millora de la situació econòmica. A més, amb la nova bestreta, Catalunya rebrà 125 milions menys que els rebuts el 2017. En un context de pròrroga la previsió d’ingressos hauria de ser com a mínim igual a la de l’any anterior. El que realment amaga aquesta maniobra de Montoro és una pressió per aprovar els pressupostos generals de l’Estat ara que encara no té garantit el suport del PNB. Però una vegada més els perjudicats són els ciutadans, com sempre, fins que Catalunya no controli les seves bases fiscals.