Per respecte

Començaré demanant disculpes per si en algun moment m’encenc més del compte. Hi ha coses que no puc tolerar de cap de les maneres, perquè ho he viscut en primera persona i sé de què va la cosa. Així que si algú es molesta llegint-me avui només puc dir-vos que em sap greu, però a vegades cal dir les coses tal com són encara que puguin molestar. Té a veure amb el que va passar l'altre dia quan l’entrenador de la Reial Societat, després de perdre 10 a 1 contra el Barça a la final de la Supercopa, va dir que la Federació hauria de revisar els fitxatges d'estrangeres i la diferència de pressupost que tenen uns equips i uns altres.

Entenc que quan es perd hi ha moltes coses que es diuen en calent, i que no penses. Però no puc consentir que es fiquin amb el projecte del Barça, un projecte que conec en primera persona. Jo he perdut 7 a 0 contra un Espanyol sense tenir un pressupost elevat i lluitant per mantenir la categoria, fins i tot he baixat a Segona Divisió. I puc dir-vos com s’ha treballat per arribar on és ara l’equip! Crec que és una falta de respecte per a totes les jugadores que han estat i estan lluitant dia rere dia per fer que el futbol femení segueixi creixent. Si les estrangeres volen venir a la nostra lliga, és positiu, perquè fa uns anys era impensable que jugadores de renom vinguessin a jugar-hi.

Si el pressupost del Barça és més elevat és perquè ens ha costat moltíssim arribar fins aquí. S’ha fet després de crear un projecte sòlid i apostant des de la base per assolir uns objectius cada vegada més ambiciosos. Em molesta –i em molesta bastant– que es parli sense saber, perquè s’ha picat molta pedra per arribar fins aquí. Crec que el més intel·ligent seria que els clubs que encara no han fet una aposta seriosa per la seva secció femenina comencin a fer-ho com abans millor. Que ho facin de manera immediata i només a cop de talonari no funcionarà, perquè cal establir uns fonaments sòlids i saber cap a on es vol créixer. Perquè els projectes immediats creixeran igual de ràpid que desapareixeran. El més important és la base. Saber combinar les jugadores de fora amb les de casa és la clau per tenir un projecte guanyador –si més no, ambiciós amb els objectius que es proposi cadascú– perquè per creure en un projecte, l’has d’haver viscut. Necessites entendre'l i trobar l’equilibri.

Per a mi és un orgull veure com el Barça ha crescut i segueix creixent. És un projecte creat després de molts anys i moltíssima feina, feina de molta gent que ha treballat perquè això funcioni. Que no us venguin que es guanya gràcies al pressupost, perquè moltes de les jugadores que estan jugant avui dia també hi jugaven quan amb prou feines es cobrava.