On són els valors del Barça?

Quan el periodista Albert Llimós va començar a investigar el cas de les xarxes socials fa més d’un any va rebre un munt de crítiques a les xarxes socials de comptes que en qüestionaven la independència. No va ser l’únic: també els va tocar el rebre a Ramon Besa i Francesc Garriga. Durant mesos, aquests perfils donaven suport a la directiva amagant-se en l’excusa de defensar el Barça per damunt de tot. I, de passada, criticaven les persones que aspiren a guanyar les eleccions en el futur, com Víctor Font i Joan Laporta. Ara tots aquests perfils han desaparegut. Eren fakes, però falta saber qui els donava les ordres per actuar així. Un club que afirma tenir valors hauria d’investigar bé el cas. Per establir responsabilitats. Una manera de protegir un club és fiscalitzar-lo. Qui s’amaga sempre al darrere d’una bandera s’equivoca. Qui s’amaga al darrere d’una identitat falsa per insultar és repugnant.