‘Unorthodox’: efectiva i commovedora

Netflix ha estrenat Unorthodox, una minisèrie de quatre episodis inspirada en l’autobiografia de Deborah Feldman. Es tracta de la història d’Esty Shapiro, una noia nascuda en el si de la comunitat jueva ortodoxa del barri de Williamsburg, a Brooklyn. Tot i els seus esforços per encaixar en les tradicions, un cop casada se sent superada per tot allò que se li exigeix com a dona. La pressió familiar es convertirà en asfixiant i fugirà a Berlín, on viu la seva mare, que també va fugir de la comunitat quan ella era molt petita. Però marxar de Williamsburg, tallar els vincles amb la comunitat hassídica i obrir-se pas en una societat tan diferent no serà fàcil. La sèrie connecta molt directament amb un documental molt bèstia que també trobareu a Netflix que es diu One of us, en què s’explica la història de quatre joves que van intentar fugir d’aquest barri i de les seves famílies. Però la ficció té una virtut que difícilment podria mostrar el documental: l’interior de la comunitat dels jueus ortodoxos en el seu dia a dia. Com a complement de la sèrie, hi ha un making-of d’ Unorthodox en què detallen tot l’assessorament que van rebre per aconseguir reproduir tan fidelment el món del judaisme hassídic dels Satmar, fins al punt que es va ensenyar als actors a parlar en ídix per donar el màxim de versemblança a la ficció. I ho aconsegueixen: la part de la sèrie que es desenvolupa a Williamsburg és reveladora, extraordinària i angoixant. La ficció va alternant els dos mons a partir de flash-backs : el que passa a Berlín i tot allò que va recordant la protagonista que va passar a Brooklyn, de tal manera que com a espectadors som testimonis d’aquest contrast social i cultural tan extrem. L’Esty passa d’un ambient opressor basat en la religió en què ella només existeix per servir el marit i tenir fills a la llibertat d’una ciutat moderna on té els orígens. Ha estat privada d’una educació, no ha anat més enllà del seu propi barri, ha viscut sota l’estigma de l’absència d’una mare fugitiva i se sent aterrida complint els seus deures com a esposa. L’arribada a Berlín suposarà el descobriment d’una nova realitat que li havia estat amagada i prohibida. La part de la trama que es desenvolupa a Alemanya té molta cura de retratar una ciutat multicultural que intenta rescabalar-se del seu passat i de la seva relació amb els jueus. Però hi ha moments en què tot el que li passa a la protagonista a Berlín es produeix amb tanta rapidesa, aparent facilitat i fins i tot lleugeresa, que acaba resultant una mica inversemblant.

Tot i així, la interpretació de l’actriu protagonista, Shira Haas, la recreació dels ambients de Williamsburg i la caracterització dels personatges, la intensitat emocional d’algunes escenes, el joc narratiu de contrast entre les dues societats i el missatge sobre la importància d’alliberar-se de tradicions i creences opressores fan d’ Unorthodox una sèrie efectiva i a estones commovedora.