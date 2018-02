8/2: A la presó per les idees

FA UNES SETMANES, tenia una discussió a Madrid sobre l’existència o no de presos polítics. Jo deia que els Jordis, en Quim Forn i l’Oriol Junqueras són avui a la presó per les seves idees. Els qui m’ho discutien em deien que són a la presó pel que han fet. Llàstima que no ens hi vam jugar res, perquè ara el jutge Llarena m’ha donat la raó a mi. En aquella discussió, el tema no era -també ens hauríem discutit, però no hi vam entrar- si se’ls jutjaria un dia per les idees o pels fets. El tema era, llavors i ara, si se’ls mantenia en presó preventiva -una mesura molt extrema- en funció del que havien fet, i que encara no ha estat jutjat, o de les idees que professen. I els argumentaris de les resolucions del jutge Llarena davant de les peticions de sortir de la presó de Quim Forn i Jordi Sànchez em donen la raó. “C omo ya ha ocurrido con el resto de investigados, el solicitante mantiene su ideario soberanista”. Si no el mantingués, si n’abjurés de manera pública i creïble, si deixés de ser sobiranista, si apostatés i confessés el pecat, podria sortir. Si no ho fa, no. Perquè si no ho fa, pot ser que quan surti torni a intentar aconseguir la independència de Catalunya. Són les seves idees les que els fan sospitosos.