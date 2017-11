25/11: Adoctrinar

AL MEU INSTITUT, el Blanxart de Terrassa, hi ha una pancarta on hi diu “Democràcia i llibertat”. Res més. El PP de la ciutat ha exigit que la treguin. Quins temps, aquests, en què la paraula democràcia ha esdevingut un eslògan subversiu, que cal retirar! Quins temps, aquests, en què la paraula llibertat és considerada per algú una ofensa! Quins temps, aquests, en què algú encara creu imprescindible demanar totes dues coses! El PP diu que vol retirar la pancarta perquè està en contra de l’adoctrinament a l’ensenyament. Suposo que és l’aportació local a la campanya Dragui. Què vol dir combatre l’adoctrinament a l’ensenyament? ¿Vol dir que l’ensenyament no ha de vehicular cap doctrina moral, cívica, humanística? ¿Vol dir que ha de tractar amb exquisida neutralitat equidistant Hitler i Gandhi, Stalin i Einstein? I tant que ha de transmetre doctrina, l’ensenyament! Ha de transmetre convicció i confiança en uns valors que són essencials, el fonament de la nostra convivència. I si haguéssim de triar dues paraules bàsiques, indiscutibles, per representar conceptes que l’escola ha d’ensenyar i transmetre, quines dues paraules millors que democràcia i llibertat podríem trobar? (Potser justícia, però em sembla que també s’ho prendrien malament.)