1/1: L’any del judici

L’any que comença és per damunt de tot, vist des d’avui, l’any del judici. Ho és òbviament per a Catalunya. Crec que ho serà també per a Espanya. I ho podria arribar a ser, al costat d’altres coses, també per a Europa. Certament, és un any on hi haurà unes eleccions municipals i europees importants. Potser també de catalanes i d’espanyoles. Però l’esdeveniment que tot ho marca, i amb un recorregut que va més enllà d’aquest any i de l’impacte electoral, és el judici contra els líders independentistes. Perquè en aquest judici unes persones es juguen unes possibles condemnes duríssimes, inconcebibles. Però Espanya s’hi juga també la seva imatge i la seva naturalesa política, què és i què vol ser. I què està disposada a pagar per ser-ho. Espanya també serà jutjada per aquest judici, i probablement no només per la història. I Europa demostrarà, entorn del judici, si és un projecte només econòmic i administratiu o si té per fonament uns principis democràtics essencials. El que decideixin els jutges encarnarà el que ha decidit ser Espanya. El que decideixi ser Espanya tindrà uns efectes sobre la naturalesa del projecte europeu. I la suma de les dues coses marcarà el futur de Catalunya en les pròximes dècades. Tot això passa pel judici.