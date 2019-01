30/1: Aristocràcies

Fa dies, va haver-hi un incident a l’aeroport del Prat entre uns vigilants de seguretat que deien que Albert Rivera havia de passar com tothom pels controls aleatoris d’explosius i els membres de la seva escorta, que deien que se’ls havia de saltar. Llegeixo ara que han obert un expedient sancionador als guardes de seguretat. Em coincideix la lectura d’aquesta notícia amb la de les memòries d’Eugeni Xammar, quan explica que era a Moscou, amb Pla i Nin, després de la revolució soviètica i va topar amb un accident entre un taxi i un altre cotxe. La culpa era visiblement del taxista, però es va treure un carnet de la butxaca i la policia el va deixar anar mentre sancionava l’altre conductor, que havia fet sempre el correcte. “És que el taxista és un bolxevic de la primera hora!”, va informar algú a Xammar. I explica a continuació que va viure una escena exactament igual a la Carrera de San Jerónimo: la culpa aquí era del conductor particular que havia xocat amb un taxista. I quan va venir la policia va multar el taxista i va deixar anar el particular. “És que era un duc!”, informen en aquest cas a Xammar. I el gran periodista liberal, tan crític amb els uns com amb els altres, conclou: “Així han nascut al món totes les aristocràcies”.