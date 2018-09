27/9: Barcelona

Les eleccions municipals a Barcelona seran molt estranyes. No tan sols perquè hi haurà molts candidats nous. També perquè serà possible plantejar-les en moltes lògiques diferents, creuades. Poden ser unes eleccions entre esquerres i dretes, entre nou i vell, entre continuar amb els que hi ha o canviar-los, entre enfadats i satisfets amb la ciutat tal com està, entre partidaris i detractors del turisme... Fa un temps, semblava que la clau principal seria independentisme o unionisme, però aquesta opció s’ha anat desdibuixant, sobretot perquè a les dues bandes (o a les tres, si hi incloem els del no ho sap / no contesta) hi haurà dispersió. Fins i tot Valls fa veure que hi passa de puntetes. Hi serà, però en serà la clau principal? Guanyarà les eleccions qui aconsegueixi imposar la clau que més li convé. Segons de què vagin, finalment, les eleccions, segons què consideri el ciutadà que s’hi juga, tindrà més possibilitats un candidat o un altre. Tenint present que, probablement, per formar una majoria de govern faran falta tres grups com a mínim, i que si no hi ha una majoria quedarà proclamat alcalde el candidat més votat. I de moment tinc la sensació que tothom considera que aquestes eleccions són molt importants, però ben pocs consideren que siguin gaire il·lusionants.