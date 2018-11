8/11: Contra direcció

Otegi no va tenir un judici just i imparcial. La clatellada del tribunal d’Estrasburg li arriba a la justícia espanyola –i a l’Estat– en un mal dia. El dia que el Suprem es contradiu a ell mateix sobre les hipoteques, a favor de la banca. El dia que la justícia belga expressa dubtes sobre la llei que Espanya aplica a Valtònyc i continua sense extradir-lo. Per tant, la condemna d'Espanya a Estrasbug no és una notícia aïllada. Una notícia esdevé rellevant quan no és vista com una raresa o com una excepció sinó com la confirmació (o el desmentiment) d’un relat o una sospita. La sentència d’Estrasburg és destructiva per a Espanya perquè alimenta un relat que ja existia prèviament a Europa i entre la ciutadania: que la justícia espanyola no és justa ni imparcial. Que va contra direcció. I la justícia és un pilar de qualsevol estat, encara més d’aquest, que s’hi ha repenjat de manera exagerada. Cap de les tres notícies que alimenten en un dia aquest relat tenen a veure amb el procés independentista català. Però totes tres es produeixen a les portes del judici als líders independentistes, que serà el gran aparador on la justícia espanyola jutjarà, però també serà jutjada. Perquè a hores d’ara, és més sospitosa ella que no pas els acusats.