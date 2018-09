13/9: Convivència?

Pedro Sánchez va dir al Senat espanyol que a Catalunya hi ha un problema de convivència entre catalans. Em sembla un error de diagnòstic malintencionat. En uns temps complicats arreu, hi va haver més tensió al carrer en dos dies de conflicte del taxi que en tot el procés independentista. Hi ha hagut, certament, agressions, essencialment de l’extrema dreta espanyolista. També a Espanya i a Europa en general hi ha un problema d’ascens de l’extrema dreta violenta. I no crec que es pugui dir que a Europa hi ha un problema generalitzat de convivència entre europeus. Les imatges de l’Onze de Setembre a Barcelona desmentien les paraules de Sánchez. ¿És un problema de convivència que a Catalunya hi hagi gent que pensa diferent: uns que volen la independència així o aixà, uns que voldrien reformar Espanya, uns altres que la voldrien contrareformar...? Que la gent pensi diferent no és un problema de convivència. El que genera un problema és que se’ls negui el mecanisme democràtic per arbitrar entre aquestes legítimes visions diferents: votar, veure quina proposta té la majoria. No hi ha un problema de convivència. Hi ha un problema de democràcia: han declarat il·legal l’instrument que permet gestionar la discrepància amb convivència. Les urnes.