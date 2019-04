26/4: Ja estan condemnats

Rivera i Casado centren bona part del seu final de campanya en preguntar-li a Pedro Sánchez si indultarà els colpistes. No si indultaria els presumptes culpables de rebel·lió (o de sedició, o del que sigui) en el cas que fossin condemnats. I és que per a ells jo ho estan, de condemnats. Ja han estat jutjats i sentenciats. No sé si tenen informació privilegiada o si consideren que els seus desitjos són certeses. Però no tan sols se salten tota presumpció d’innocència, sinó que menystenen el tribunal i donen per fet el que acabarà decidint, abans que s’hagi fet tot el judici, s’hagin vist totes les proves i s'hagin sentit tots els testimonis. Casado i Rivera venen a dir que el judici és una farsa, perquè el donen per sentenciat abans de fer-lo. Des de la política s’avancen a la justícia. Certament, això és una arma de campanya per fer mal a Pedro Sánchez atribuint-li voluntat d’indult quan encara no hi ha condemna. Però també té un to d’amenaça: com que les coses només poden ser d’una manera, si són d’un altra muntaran una campanya furiosa. Amenaça a Pedro Sánchez per si arribat el cas li passa pel cap indultar-los. Però amenaça també als jutges, per si arribat el cas els passa pel cap no condemnar-los (prou). Per si de cas.