24/10: Merkel

Quan algú té tot el poder polític, perquè encapçala un règim absolutista autoritari, i tot el poder econòmic, perquè controla el petroli que tot el món necessita, pot creure que pot fer el que vulgui, sense límits. I pot ser que tingui raó. El règim saudita, que té tot el poder polític intern i té el Primer Món agafat pel petroli, ha pogut pensar que tenia una butlla sense límit. La vulneració dels drets humans a l’interior i una política exterior agressiva, donant suport a moviments extremistes religiosos i actuant al Iemen d’una manera terrible, no han merescut la reprovació de la comunitat internacional. Però un fet puntual que ha passat en un espai molt visible, l’assassinat del periodista Khashoggi, per la personalitat del mort, per les circumstàncies brutals del crim, pel lloc on ha passat, li ha posat el focus al damunt. Ara veurem si realment pot fer el que vulgui. La resposta no és segura. Alemanya ha congelat la venda d’armes, i ha tingut per ara la posició més enèrgica. En un món de Trumps i de Putins, Merkel acaba sent –amb totes les pegues que es vulgui– la darrera referència. A veure què farà el món. Què farà Trump. Què farà i què dirà Espanya (el govern i la monarquia espanyols). A veure si hi haurà límits o no n’hi ha cap.