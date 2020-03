14/3: Opinador

M’havia passat pel cap, ara que tanquen tantes coses, demanar també un tancament provisional d’aquesta columna d’opinió. Pel coronavirus, també. M’explico. Als qui escrivim un article diari d’opinió ens diuen sovint: deu ser difícil trobar tema. No. No és difícil trobar de què parlar. El que és difícil és saber què dir. Un article d’opinió no es legitima per la importància del tema, normalment. Es legitima, si ho fa, perquè intenta dir alguna cosa nova, ocurrent, discutible o aclaridora. Que aporti algun valor afegit. Ni una obvietat ni un brindis al sol. En l’article literari, el valor afegit el pot aportar l’estil. En l’article d’opinió periodística, la manera és instrumental: s’ha d’intentar escriure tan bé com es pugui, però l’opinió és el que dius, no com ho dius. Llavors, de vegades et trobes amb temes molt importants -com el coronavirus- dels quals no tens res a dir. No dic que sigui impossible fer articles d’opinió sobre el coronavirus. Ens pot interessar molt l’opinió tècnica de qui en sap, que no és el meu cas. A partir d’això, no demano encara que em tanquin provisionalment l’article. Demano la comprensió del lector: si no escric cada dia sobre el coronavirus no és pas perquè no ho trobi importantíssim. És perquè no sé què més dir-ne.