1/5: Rectificar

Diuen que rectificar és de savis. I és ben cert: només rectifica qui té prou intel·ligència i humilitat per veure i admetre que s'ha equivocat. Però, per això mateix, qui es passa la vida rectificant és qui s'ha passat la vida equivocant-se. La gestió de la crisi del coronavirus per part del govern espanyol és una antologia de rectificacions, explícites o implícites. Se li ha d'aplaudir, doncs, la capacitat de rectificar. Però si és una antologia de rectificacions és perquè hi ha hagut abans una antologia d'equivocacions. I això no cal aplaudir-ho. Per què ha hagut de rectificar tantes vegades, és a dir, per què s'ha equivocat tantes vegades? La meva hipòtesi és que la matriu ideològica des d'on Sánchez pren les decisions és una veritable fàbrica d'equivocacions. És la matriu ideològica que diu que les coses imposades i centralitzades funcionen millor, que el virus no entén de territoris (però sí d'unitats nacionals i de divisions provincials)... D'aquesta matriu errada en neixen equivocacions a cabassos. Ja que té la intel·ligència i la humilitat de rectificar, a Sánchez li sortiria més a compte canviar aquesta matriu ideològica equivocada que no pas haver d'anar rectificant una per una totes les equivocacions concretes que va provocant.