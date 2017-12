30/12: Sense govern

L’UNIONISME ja ho va advertir abans de les eleccions: o governen ells Catalunya o no hi haurà govern. Ho va dir Albiol, que si tornaven a guanyar els independentistes, tornarien a posar en marxa el 155. Els independentistes han guanyat. La reedició del 155 no es pot descartar, però és molt grollera. Pot haver-hi altres maneres. La primera, intentar impedir que la majoria sortida de les urnes es pugui fer efectiva al Parlament, a base de detencions i empresonaments, de diputats electes que no puguin exercir. Gestionant aquestes inhabilitacions de manera que puguin provocar tensions en l’independentisme. És una opció, però tampoc és gaire subtil, i l’independentisme la pot esquivar, tot i que pagant un preu alt. En queda una altra, que és la més viable, i alhora la més invisible: deixar formar govern però no deixar-lo governar. Buidar-lo de competències reals, sobretot -però no només- a base d’un absolut ofec econòmic. És el que ja estan fent a hores d’ara amb TV3. No tancar-la ni ocupar-la: ofegar-la. És el que fan amb la Generalitat: intervenir els comptes fins a l’últim euro. Saben que amb el sobiranisme governant les institucions tenen la batalla perduda. No és clar que ofegant les institucions tinguin la batalla guanyada.