18/4: Un patriota

Quants polítics espanyols estarien disposats a perdre el patrimoni, anar a la presó o a l’exili per les seves idees (com han fet alguns polítics catalans)? Ho va preguntar Ramon Cotarelo al 'Preguntes freqüents'. Doncs crec que n’hi ha. No són Rajoy, Rivera o Sánchez. Però pot ser Llarena. El jutge Llarena ha demostrat estar disposat a incinerar el seu prestigi professional per la seva idea d’Espanya. Certament, és improbable que prosperin les querelles que es presentin contra ell a la justícia espanyola. Però potser sí que prosperaran les que arribaran a la justícia internacional, i poden tenir conseqüències molt negatives per a ell. Doncs Llarena, que és un patriota, està disposat a ser desprestigiat com a jutge i potser fins i tot a haver de respondre davant de la justícia internacional. En la interlocutòria sobre Jordi Sànchez va arribar a escriure una frase en primera persona del plural, improcedent per a un jutge que no pot ser part: “La estrategia del relato que sufrimos”... Algú diu que va ser un error involuntari, que el va trair el subconscient. I si va ser un error voluntari? La seva manera de deixar-ho ben clar: “Amb això que dic estic sacrificant el meu futur, però és un sacrifici que faig per Espanya i per les meves idees”.