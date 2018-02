1/3: Votar i deixar votar

A Cs, EL PP I EL PSC no els agradaria que Jordi Sànchez fos president de la Generalitat. Creuen que la seva elecció seria un disbarat, un error, una decisió inconvenient. Hi tenen tot el dret. Per tant, el lògic és que, si es presenta la seva candidatura al Parlament, hi votin en contra. El que no seria lògic -i no hi tenen cap dret- és que impedissin que hi votessin a favor els qui volen fer-ho, que poden ser la majoria dels diputats. L’unionisme no té cap obligació d’aplaudir aquesta elecció. Té el dret a criticar-la i a combatre-la amb arguments. Però en democràcia té l’obligació moral d’acceptar-la, si té la majoria a favor. Impedir a través de subterfugis que un ciutadà que té tots els seus drets polítics intactes, entre ells el de votar i el de ser votat, sigui triat si ho vol la majoria és desnaturalitzar la democràcia. Ja s’ha fet amb el president Puigdemont, amb l’excusa que era fora. L’unionisme tornaria a cometre un error greu, que remetria al que ha estat el seu pecat original en aquest procés: negar als adversaris el dret a votar el que creuen. Té tot el dret a votar segons les seves conviccions. Al que no té dret és a negar-nos als altres la possibilitat de votar segons les nostres o a negar el valor del nostre vot.