260x366 La vida va La vida va

Comença l’any i sembla que sento el soroll d’un embolcall trencant-se. Com els maleïts plàstics dels cedés impossibles d’arrencar de la capseta. I la frase d'“Any nou, vida nova” ressona dins l’imaginari col.lectiu com un mantra. Com si cada dia no fos una nova oportunitat per canviar les coses que no ens agraden! Però resulta que l'1 de gener és el dia de posar el comptador a zero. En la meva vida, en què compto els anys per temporades, no per dies, el Cap d’Any és el zenit. Normalment acabem de començar la segona volta de les competicions que tenim entre mans i encara ens queden per davant uns mesos fins que no arribin les finals. Són mesos de dura travessia en els quals transportem el cansament acumulat de la primera volta i albirem l’oasi dels títols allà en la distància. A vegades em sembla que en lloc de córrer vaig sobre un camell parsimoniós.

I entre muntures i farcells, potser s’ha de fer un lloc per a les novetats que arriben directament del mercat de Nadal. Hem de tornar a buscar una nova melodia que harmonitzi amb les bases que fem sonar des de la pretemporada.

“Els petits canvis són poderosos”, proclamava el Capità Enciam. El missatge es va incrustar dins del meu cervell de nena delerosa per créixer i sortir allà fora, al món de veritat, a veure quanta veritat contenia aquella frase. I amb el temps he comprovat que gairebé és un dels secrets més senzills i a la vegada més difícils de posar en pràctica. Saber acceptar un canvi o promoure'n un hauria de ser assignatura obligatòria en la nostra formació. El món natural ens ho ensenya a cada moment. La vida va, la vida no espera ni dubta. El corall no es pregunta de quin color s’ha de vestir, ni la lleona es qüestiona si el cadell de nyu que persegueix té por. Tot flueix i tothom s’adapta.

Jo he decidit que aquest any beuré més aigua. Potser sembla una tonteria, però vull introduir més flow a la meva vida. Vull que tot llisqui més dintre meu, que el cabal pugi, vull poder esquivar obstacles amb més lleugeresa, que el corrent s’emporti vells objectes que fan nosa, que la vida corri amb naturalitat i ajudar-se d'aquest element essencial que és l’aigua per transitar amb fluïdesa per aquest 2020.