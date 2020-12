À Punt torna a créixer i tanca el novembre amb una audiència del 3,7%, el seu màxim històric

À Punt va tancar el novembre amb un creixement de 0,2 punts, fins a assolir una quota de pantalla del 3,7%, segons dades facilitades per la consultora Barlovento Comunicación. Es tracta del màxim històric de la cadena, que continua la tendència de creixement iniciada al març quan, beneficiada per la gran demanda d’informació generada per l’inici de la pandèmia del coronavirus, el canal va doblar l'audiència i va créixer 1,3 punts, fins al 3,2% de quota.

Després de la davallada de l'estiu, quan el canal va reduir la seva quota de pantalla fins al 2,5%, al setembre la cadena va reprendre la senda positiva amb un augment de 0,5 punts fins al 3%, comportament que va repetir a l'octubre, en què va créixer cinc dècimes més i va enfilar-se fins al 3,5%, el rècord fins aquell moment.

Amb tot, el canal encara està lluny del conjunt de televisions autonòmiques de l’Estat, que al novembre van aconseguir una audiència mitjana del 8,5%, 0,2 punts menys que a l’octubre. La televisió valenciana, amb una trajectòria de poc més de dos anys, s’acosta ja als índexs de canals com IB3, amb una quota al novembre del 4,2% (-0,1), La 7TV (televisió pública de la Regió de Múrcia) amb un 4,7% (-0,3) o Telemadrid, amb un 5,1% (-0,3). Molt més lluny estan cadenes com Canal Sur amb un 7,9% (-0,5), Aragón TV amb un 9,7% (-0,1), ETB amb un 9,9% (+0,3), TVG amb un 10,8% (+0,7) o TV3 amb un 15% (-0,5).

Increment del pressupost en 2,6 milions

Per acostar-se a l'audiència de la resta de televisions territorials, atès que a hores d'ara À Punt només supera els índexs dels segons canals de les corporacions autonòmiques com ETB1 (2%) o 3/24 (1,4%), el 2021 À Punt comptarà amb un petit ajut com és l’increment en 2,6 milions d’euros del seu pressupost, que passarà a ser de 56 milions.