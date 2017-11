El PP valencià defensa que cal "perseguir" els professors que "afavoreixen determinades idees i partits"

Les Corts Valencianes han rebutjat avui la proposta del Partit Popular de reforçar l'alta inspecció educativa perquè pugui vetllar per evitar possibles casos "d'adoctrinament" a les escoles del País Valencià. La iniciativa del PP ha comptat amb el suport de Ciutadans i dels quatre diputats no adscrits que van abandonar aquest grup, mentre que PSPV, Compromís i Podem, amb majoria al Parlament valencià, s'hi han oposat perquè consideren que pretén acabar amb la llibertat de càtedra i aplicar "la censura" a les aules.

Durant la defensa de la proposta, la portaveu d'Educació del Partit Popular, Beatriz Gascó, ha justificat la iniciativa perquè "cal condemnar i perseguir els que fan servir el seu lloc i el seu centre educatiu per afavorir determinades idees i partits". La diputada popular i directora general de Política Lingüística durant l'últim govern del PP, ha defensat que cal "assenyalar amb el dit els professionals dolents per aconseguir el reconeixement dels bons".

Abans de la votació definitiva, un tràmit que la proposta no ha superat, el PP havia acceptat dues esmenes de Ciutadans per crear "una agència independent" d'inspecció del professorat i l'estudi de "mesures per a la defensa i protecció dels denunciants".

Adoctrinament per un mapa del domini lingüístic

La petició del Partit Popular aprofundeix en les denúncies pel suposat adoctrinament que, segons els conservadors, i també Ciutadans, es produeix a les escoles valencianes. Entre els exemples que la formació que comanda Isabel Bonig ha utilitzat per defensar l'existència d'aquest suposat "adoctrinament" destaquen l'agenda escolar que Plataforma per la Llengua va repartir entre l'alumnat de les comarques del Baix Segura i del Vinalopó Mitjà a l'inici de curs, i per la qual el PP va demanar la dimissió del conseller d'Educació, Vicent Marzà. El motiu de la polèmica va ser la presència en les agendes d'un mapa del domini lingüístic del català on apareixen el País Valencià, les Illes Balears i Catalunya.