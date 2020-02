Alfred Costa proposa crear una nova marca per a À Punt i apostar per l'espectador de més de 45 anys

"Amb la mateixa valentia amb què varem batejar els nous mitjans públics valencians, ¿no estaríem disposats a fer un exercici de naming que ajude la campanya de llançament que proposem a acostar-nos als targets dels quals encara som orfes?" Amb aquesta iniciativa, inclosa en el projecte d'Alfred Costa, que, si no es produeix cap sorpresa, dimarts que ve serà referendat per les Corts Valencianes com a nou director general d'À Punt, el futur màxim executiu de la cadena pretén convertir l'actualització de la marca de la radiotelevisió valenciana en el primer pas d'una estratègia de reorientació de la programació que sedueixi els espectadors de més edat i, així, ampliar una audiència que actualment se situa entorn del 2%.

Per aconseguir aquest creixement, Costa creu fonamental que la població valenciana més fidel a l'antic Canal 9, la tercera edat, i a la qual considera l'audiència "tradicional d'una televisió autonòmica", connecti amb À Punt. És per això, que, si en el poc més d'any i mig d'emissions de la nova radiotelevisió valenciana, la cadena ha tingut en el públic d’entre 25 i 44 el seu principal aliat assolint quotes superiors al 3%, ara el nou director general pretén sortir "a la recerca dels que (45-65 i més de 65 anys) determinen la línia que separa l'èxit del fracàs d'un programa, una franja o una graella", perquè són "els que consumeixen més tele". Així ho diu explícitament en el seu projecte, al qual ha tingut accés l'ARA, i que va ser el preferit de 6 dels 10 membres del consell rector en la votació que va tenir lloc aquest dimecre s.

¿Punt 9?

Per crear aquest vincle l'actual cap d'emissions de l'ens públic creu un llast l'actual denominació, pel fet que no compta amb l'habitual número del canal que els espectadors assignen a la cadena en el comandament de la televisió. Una circumstància a la qual s'afegeix que la marca no estableix cap lligam amb l'antic Canal 9. "S'ha pretés desconnectar per imatge i valor afegit de l'anterior radiotelevisió valenciana, cosa que ha provocat que es deshabiliten opcions d'identificació", defensa Costa. És per això, que tal com han explicat a l'ARA fonts del consell rector, el nou executiu proposa estudiar formes com afegir el número 9 a l'actual marca.

Tot i el desig de Costa, i segons aquestes mateixes fonts, la proposta de canviar la denominació de la cadena no ha estat ben rebuda pels membres de l'òrgan de govern, ja que consideren que és una iniciativa que seria interpretada com una esmena al camí recorregut en aquest any i mig. "Tot i que s'ha aprovat el projecte, en realitat, el consell rector el que ha fet és triar una persona, i ara tots els canvis hauran de ser discutits i aprovats per nosaltres", han remarcat des del màxim òrgan de govern. L'exregidor socialista Alfred Costa, proposat com a nou director general d'À Punt

Entreteniment basat en testimonis i concursos

Pel que fa als canvis de continguts, destaca l'aposta de Costa per programes d'entreteniment basats en testimonis que atorguin "protagonisme a les persones anònimes" i que malgrat no ser "erudits en la matèria" i "que potser no estan en possessió de la veritat acadèmica sobre allò que expliquen", sí que "tenen la força que només té el testimoni personal i instransferible amb el qual pot identificar-se l'espectador".

En aquesta línia, la cadena valenciana incrementarà l'emissió de concursos al considerar que "ofereixen una connexió amb la realitat" amb la qual no compten els grans competidors actuals de les cadenes generalistes, les plataformes com Netflix o HBO. Són, segons l'actual cap d'emissions d'À Punt, uns continguts que faciliten "identificar-se amb els participants (proximitat), permeten una interactivitat bàsica (votacions, participació en les respostes des de casa...)" i connecten "amb un espectador poc exigent que no pretén formar part d'un col·lectiu" i que només persegueix "evadir-se".

Finalment, en aquesta nova etapa À Punt potenciarà "la informació meteorològica" perquè aquests continguts es consideren un "paradigma de territori i proximitat" i "lideren diàriament el top de programes vistos d'À Punt".

Una audiència del 5,5% i 3 milions en publicitat el 2023

Amb aquesta reestructuració de la graella i amb un pressupost similar a l'actual, que és de 55 milions anuals, Alfred Costa s'ha compromès a assolir una audiència del 2,5% el 2020, acostar-se al 3% a final d'any i arribar al 3%-3,4% el 2021. Per al 2022 el seguiment del canal hauria de créixer fins al 3,7%-4,3% i en l'últim any del seu mandat, el 2023, enfilar-se fins al 4,7%-5,5%, gairebé el triple de la quota actual. Entre els seus objectius més ambiciosos també hi ha duplicar l'audiència a les comarques alacantines (de l'1% al 2%) i castellonenques (de l'1,3% al 2%).