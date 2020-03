Arriba el primer avió llogat pel País Valencià per portar material sanitari de la Xina

El primer avió llogat pel govern valencià per portar material sanitari provinent de la Xina ja ha aterrat a l'aeroport de Saragossa. L'aeròdrom aragonès ha sigut l'escollit perquè l'aeronau no sols ha traslladat equipament per al País Valencià, sinó també per a les comunitats autònomes de Navarra i Castella i Lleó. El carregament, que inclou mascaretes, equips de protecció, guants i respiradors, arribarà en les pròximes hores al País Valencià després de ser traslladat per carretera.

El president del govern valencià, Ximo Puig, ha explicat aquest migdia que el material es distribuirà inicialment entre el personal sanitari, així com entre els empleats que treballin en els serveis públics més essencials. També es farà arribar a les empreses que estiguin implicades en el transport i el repartiment de productes entre la població, com ara els supermercats.

El d'avui es tracta només del primer enviament. El segon està previst que arribi durant el cap de setmana. Amb tot, no seran els únics, ja que com ha explicat Puig, la setmana vinent arribaran més aeronaus amb equipaments sanitaris per facilitar la lluita contra l'expansió del coronavirus.

El cost de l'operació, que s'ha batejat com a Ruta de la Seda, s'eleva fins als 11 milions d'euros i ha sigut possible gràcies a les gestions d'un empresari xinès amb fort arrelament al País Valencià, en concret a la indústria tèxtil de la Vall d'Albaida, Chen Wu Keping.

Puig rebutja sumar-se a les crítiques al govern espanyol

El cap del Consell, Ximo Puig, ha destacat la necessitat de disposar del material fabricat a la Xina perquè, segons diu, ara mateix l'estat asiàtic és el que té "la capacitat de producció més gran". Puig ha justificat que la Generalitat busqui material pel seu compte per les dificultats que té el ministeri de Sanitat a l'hora de proveir de prou material les comunitats autònomes.

Tot i reconèixer les dificultats de l'executiu central, i de la mateixa manera que ahir, el president valencià ha rebutjat criticar el govern espanyol i ha defensat la necessitat de col·laborar entre les diferents administracions. En aquest sentit, ha remarcat que el govern valencià, a més del material provinent de la Xina, compta des d'ahir amb les 128.400 mascaretes, els 250.000 guants i altres components que diumenge a la nit va fer arribar a la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública el ministeri de Sanitat.