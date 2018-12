L'Audiència de València absol un home acusat d'haver abusat d'una dona després de posar-li cocaïna en una hamburguesa

La secció quarta de l'Audiència Provincial de València ha absolt un home acusat d'haver abusat sexualment d'una dona després de drogar-la posant cocaïna en una hamburguesa. La sala considera que no han quedat acreditats els fets, perquè l'informe mèdic de l'endemà del presumpte abús no confirmava la presència de cocaïna al cos de la dona i que la denunciant, en parador desconegut, no va comparèixer al judici.

Els fets van passar el 7 de maig del 2014 quan l'home era al seu domicili amb un amic i amb la denunciant, a la qual havia contractat com a treballadora de la llar. Els dos amics van consumir cocaïna i, després d'això, l'acusat va sortir a buscar el sopar i va tornar a casa amb unes hamburgueses. La dona va ingerir part del menjar, va començar a trobar-se malament i va anar a la seva habitació.

L'endemà l'home la va portar a urgències, on li van fer anàlisis que no van determinar la presència de droga al seu cos. En aquest reconeixement, la denunciant no va comunicar la sospita d'abusos sexuals. Dos dies després, la dona va interposar una denúncia davant la Guàrdia Civil amb un reconeixement mèdic realitzat dos dies després dels fets, en el qual sí que constaven eritemes i erosions.

La sentència no considera provat que l'home li posés cocaïna a l'hamburguesa sense el seu consentiment, que li impedís abandonar l'habitatge ni que abusés sexualment d'ella quan estava semiinconscient. El ministeri fiscal sol·licitava una pena de 13 anys de presó per un delicte contra la salut pública, juntament amb un delicte d'abús sexual i un altre de detenció il·legal.