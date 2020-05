Compromís no donarà suport a l’estat d’alarma si el fons contra el covid-19 no es reparteix en funció de la població

Les paraules de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, durant la sessió de control al govern espanyol d'aquest dimecres, amb les quals la dirigent socialista va relativitzar l’impacte de l’infrafinançament que pateix el País Valencià i va reclamar al portaveu de Compromís, Joan Baldoví, que no "s'inventi problemes que no existeixen", han provocat la reacció de la formació valencianista. Compromís ha anunciat aquest dijous que "no donarà suport" a l’executiu de Pedro Sánchez "en les pròximes votacions [inclosa la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma]" si el repartiment del fons de 16.000 milions d’euros creat per reduir l'impacte de les despeses assumides per les comunitats autònomes per lluitar contra el coronavirus no es duu a terme tenint en compte el pes poblacional de cada territori.

La contundència de Montero, que va reclamar a Baldoví que "simplement hi posin el coll perquè aquest virus ens necessita a tots", va molestar notablement els dirigents de Compromís, que van constatar com la solució a l'infrafinançament, la seva principal reivindicació, continua molt lluny de resoldre's, ja sigui amb una reforma del sistema o amb mesures puntuals com la del fons extraordinari.

La rèplica de la coalició es va produir en les xarxes socials i va ser encapçalada per la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que va afirmar que el sistema de finançament autonòmic, que està "caducat des de fa sis anys", és "injust i maltracta" el País Valencià. Especialment contundent va ser l’alcalde de València, Joan Ribó, que va denunciar el "centralisme que emana el govern d’Espanya cada vegada que no és capaç de mirar més enllà del seu melic".

Perdone?? ¿Problemas que no existen? Sra. @mjmonteroc Somos 5 millones de valencian@s IN-FRA-FI-NAN-CIA-DOS en detrimento de nuestros servicios públicos. Y claro que tenemos un problema: con el centralismo que emana el Gobierno de España cada vez que no ve más allá de su ombligo. pic.twitter.com/1kUWFkQF10 — Joan Ribó (@joanribo) May 13, 2020

El suport de Ciutadans a Sánchez fa innecessari el vot de Compromís

L’enfrontament entre les dues formacions podria afeblir l’aliança forjada a nivell estatal entre el PSOE i Compromís des de la moció de censura que va investir president Pedro Sánchez. Una col·laboració que ha possibilitat el vot favorable dels valencianistes, que al Congrés dels Diputats formen part del grup Més País, a mesures com l’aprovació i les conseqüents pròrrogues del decret d’estat d’alarma. Segons els dirigents de la formació, si el govern espanyol no "estableix mecanismes de cogovernança sobre les fases de la desescalada" ni permet que "l’ingrés mínim vital es gestioni conjuntament amb els governs autonòmics", aquest pacte es trencarà.

Tot i l’envit de la formació valencianista, des de Compromís han mesurat amb detall la contundència de les seves paraules i han evitat aclarir si en les futures votacions optaran pel no o per l’abstenció, atès que la segona opció evitaria enrarir la col·laboració que mantenen amb els socialistes valencians i Podem, al Consell i altres institucions.

A més, també són conscients que la seva força és relativa, després que el PSOE lligués el suport del PNB i Ciutadans la setmana passada, un pacte que permet als socialistes prescindir del suport de Compromís, ja que amb els 120 diputats del PSOE, els 35 de Podem, els 10 de Ciutadans i els 6 del PNB ja sumen 171 vots, a només quatre de la majoria, una distància curta si es tenen en compte possibles abstencions com les de Coalició Canària (2), BNG (1), Bildu (5) o Més País (2), entre altres formacions minoritàries.