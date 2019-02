Compromís recupera la proposta de crear una candidatura amb PSPV i Podem per al Senat

Han calgut molts pocs minuts perquè s'iniciés el joc preelectoral al País Valencià. I és que moments després que el president espanyol, Pedro Sánchez, anunciés la convocatòria d'eleccions al Congrés i al Senat per al 28 d'abril, la coportaveu de Compromís i coordinadora nacional del Bloc Nacionalista Valencià, el principal partit de la coalició, Àgueda Micó, ha ofert a PSPV i Podem, els seus socis al govern valencià, la creació d'una candidatura conjunta per a la cambra alta per "defensar l'agenda valenciana".

El Botànic, govern entre @compromis , PSOE i Podem és un model d'èxit. El nostre objectiu ha de ser traslladar a Madrid esta experiència. Per això plantejarem als nostres socis una candidatura botànica per al Senat, per a defensar l'agenda valenciana. — Àgueda Micó Micó (@aguedamico) 15 de febrer de 2019

La rapidesa de la proposta de Compromís sembla evidenciar que pertany més a l'estratègia política en la qual els partits realitzen oferiments amb l'objectiu de marcar perfil i arrapar vots, i no d'aconseguir un pacte, que ja saben amb antelació ben improbable. Una tasca per a la qual, per cert, Twitter, sol ser el vehicle escollit.

El principal obstacle al pacte és conegut i difícil de superar, ja que és tracta del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que el 2006 ja va rebutjar la candidatura conjunta al Senat que desitjaven Compromís, Podem i la federació valenciana dels socialistes. Una negativa que va ser clau en el distanciament que van viure l'actual cap de l'executiu espanyol i Ximo Puig, i que els dos dirigents haurien reconduït durant els últims mesos.

Amb aquestes coordenades, semblaria clar que, amb la seva piulada d'aquest matí, Micó perseguia més aprofundir en l'estratègia de Compromís, que passa per intentar esdevenir la veu que lideri la defensa dels interessos valencians a Madrid, que no convèncer els seus socis, objectiu per al qual potser hauria estat més efectiva una telefonada.