Ximo Puig considera "positiva" la decisió de Sánchez d'oferir a les comunitats aplicar l'estat d'alarma per territoris

El cap del Consell, Ximo Puig, ha qualificat de "positiva" la iniciativa del govern espanyol de traslladar a les comunitats autònomes la possibilitat de sol·licitar la declaració de l’estat d’alarma en tot o part del seu territori. Per a Puig, la mesura suposa "un exercici de democratització i aprofundiment en l’estat de les autonomies" i atorga als executius territorials l'eina legal que havien reclamat per restringir la mobilitat. El president ha criticat també aquells dirigents que defugen la seva responsabilitat i demanen "una resposta unívoca i uniformadora" a tot l’Estat.

Puig ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, per preparar el començament del curs escolar. Segons ha defensat, el govern valencià treballarà per assolir "la màxima presencialitat possible". "Pensem que és la millor opció pedagògicament i socialment. Cal que els xiquets i xiquetes no perden més qualitat educativa", ha defensat.

Sobre la seguretat a les aules, el president de la Generalitat ha admès que l’administració no podrà garantir "el risc zero" però que posarà en marxa totes les mesures possibles. En aquest sentit, ha posat èmfasi en la necessitat de garantir "la ventilació de les aules": "Hi intervindrem d’una manera tecnològicament avançada".

Ensenyament telemàtic per a l'alumnat aïllat pels contagis

Vicent Marzà ha explicat que la Generalitat ha preparat un sistema d'ensenyament telemàtic per a aquells centres o alumnes que siguin aïllats per algun focus de contagi. El conseller d'Educació també ha avançat la disponibilitat de l'executiu de dur a terme un començament de curs progressiu depenent de les etapes d'ensenyament, però sempre a partir del 7 de setembre. La mesura, no obstant això, s'haurà de decidir aquesta setmana en una reunió de l'administració valenciana amb la resta d'actors de la comunitat educativa.

Finalment, Puig ha anunciat que per seguir l'evolució de l'inici escolar, el Consell crearà una comissió permanent formada pel mateix president, els consellers Vicent Marzà i Ana Barceló i els secretaris autonòmics de Sanitat i Educació. A més, la Generalitat posarà en marxa una oficina telefònica per resoldre tots els dubtes vinculats amb l'evolució del curs escolar.