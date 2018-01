Demòcrates Valencians obre una petició a Change.org per demanar la dimissió de Camps del Consell Jurídic Consultiu

Demòcrates Valencians (DV) ha obert una petició a la plataforma Change.org per demanar al Partit Popular i a la seva portaveu a les Corts Valencianes, Isabel Bonig, que reconsiderin la conveniència de demanar la dimissió de l'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps del Consell Jurídic Consultiu.

El partit valencianista destaca que, sense el vot favorable del PP, les Corts no podran reclamar la dimissió d'un expresident, que, diuen, "a més de tenir actuacions poc ètiques per carregar a l'erari públic dinars de luxe", ha estat acusat per diversos testimonis de dirigir el presumpte finançament il·legal del PP en el judici que s'està duent a l'Audiència Nacional i que es rependrà demà.

Des de Demòcrates Valencians lamenten que el PP "tingui intenció de frenar la dimissió de Camps de l'únic càrrec públic que li queda", així com de "bloquejar" una acció que, en paraules del portaveu de DV, Sandre Llopis de Pau, és "de sentit comú i de respecte als valencians”.

"Ja està bé que els valencians paguem els capricis i els luxes d'una classe política que no ens representa. Som un poble treballador, honrat i hem de mostrar el nostre rebuig més ferm a aquesta classe d'actituds", ha defensat Llopis de Pau.

Cs podria donar suport al fet que Camps deixi el Consell Jurídic Consultiu

Ciutadans (Cs) ha avançat aquest dimarts que si la proposta és "viable i té solidesa jurídica" donarà suport a la resolució anunciada per Compromís perquè el Parlament valencià exigeixi la dimissió de l'expresident Francisco Camps del Consell Jurídic Consultiu.

La portaveu del grup, Mari Carmen Sánchez, ha assegurat que la formació taronja votarà "de manera responsable i justa", perquè "a cap valencià li agrada el que està passant amb l'expresident i amb el PP, que ha fet de la corrupció la seva bandera". La síndica de Cs ha declarat que Camps "no és una persona digna de formar part de cap institució pública".

Amb aquestes paraules, Sánchez ha valorat la proposta de Compromís d'aprovar per una unanimitat a les Corts Valencianes una resolució per exigir la dimissió de Camps d'aquest òrgan jurídic assessor de la Generalitat Valenciana.