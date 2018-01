Detinguda a València una dona i un company de feina per matar el marit d'ella

La policia espanyola ha detingut l'esposa d'un home de 36 anys que va ser assassinat a un garatge a València el passat mes d'agost i a un company de treball d'aquesta, com a suposats autors del crim.

La detinguda té 27 anys i és considerada coautora del crim, mentre que l'home té 47 i la policia creu que va ser l'autor material de les vuit punyalades al tòrax que van acabar amb la vida de la víctima.

Durant les investigacions, els agents van descartar el robatori com a mòbil i es van centrar en l'entorn de la víctima, ja que pel que sembla la violència de l'atac i altres indicis apuntava que l'autor o autors estarien esperant la víctima per acabar amb la seva vida per sorpresa, per la qual cosa es van centrar en la seva dona i un company de treball d'aquesta.

Els agents van descobrir que l'autor havia esperat la víctima amagat al garatge al costat del seu cotxe, a l'hora que anava a treballar, i va ser atacat ràpidament.