La Diputació de València acorda el "tancament ordenat" de l'empresa pública afectada per l'operació Alqueria

L'equip de govern de la Diputació de València, presidit en funcions per Maria Josep Amigó, ha acordat dur a terme un "tancament ordenat" de l'empresa pública Divalterra. Així mateix, ha manifestat la seva decisió de donar suport al candidat socialista i diputat d'Hisenda, Toni Gaspar, com a nou president de la institució provincial, després de la dimissió de Jorge Rodríguez, investigat en l'operació Alqueria.

Així s'ha acordat a la reunió mantinguda per l'equip de govern conformat pel PSPV, Compromís, Esquerra Unida i València en Comú (candidatura municipal impulsada per Podem), per abordar la situació generada per la renúncia de Rodríguez després de la seva detenció i posada en llibertat amb càrrecs per presumptes irregularitats en la contractació de personal directiu a Divalterra.

Sense data per al tancament

Amigó ha destacat que el tancament de l'empresa pública, per al qual no ha concretat cap data, s'abordarà "amb totes les garanties jurídiques que calguin i els informes necessaris". La presidenta en funcions ha explicat que la idea és anar buidant de competències l'empresa pública i traspassar-les a la corporació provincial i altres administracions com la Generalitat Valenciana. La dirigent de Compromís ha enviat un missatge de tranquil·litat als treballadors perquè els seus drets "mai seran vulnerats".

Amigó ha afegit que en el pròxim consell d'administració de Divalterra es produirà la destitució dels cogerents Agustina Brines (ja destituïda per Compromís) i Xavier Simó, i del secretari de l'empresa pública, Jorge Cuerda, tots ells detinguts en l'operació Alqueria.