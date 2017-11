Dures crítiques al País Valencià pel nou ajornament en el canvi de model de finançament autonòmic

L'anunci d'avui del ministeri d'Hisenda per confirmar que el nou sistema de finançament no es podrà tancar aquest any tot i el compromís expressat anteriorment per l'executiu espanyol i l'acord del PP i el PSOE perquè la seva reforma s'estudiï en la comissió Territorial del Congrés de Diputats durant els pròxims sis mesos ha generat un important rebuig al País Valencià i ha estat criticat per totes les formacions polítiques, a excepció del Partit Popular.

Els portaveus de Compromís i PSPV a les Corts Valencianes han qualificat l'anunci del ministeri d'Hisenda de "fracàs" del govern de Mariano Rajoy i, en paraules del síndic socialista, Manuel Mata, "el cop més dur que s'ha donat a l'autonomia valenciana des de fa molts anys".

També des de Podem i Ciutadans han sortit al pas de l'ajornament del canvi de model. Des de la formació lila, el portaveu, Antonio Estañ, ha assegurat que l'incompliment de l'executiu demostra que el govern espanyol "no té un projecte" per al País Valencià "més enllà de l'asfíxia" de la societat valenciana. Des de la formació taronja, la portaveu, Mari Carmen Sánchez, ha reclamat a l'executiu de Rajoy "serietat" amb el compliment dels terminis que es pacten.

Condonació del deute

El portaveu del grup socialista, Manolo Mata, ha reclamat que "encara que no hi hagi model per a tot Espanya", sí que s'acordi una solució al problema valencià", que "passa per la condonació del deute derivat de l'infrafinançament", que el dirigent del PSPV ha xifrat en 20.000 milions i que, segons Mata, donaria "oxigen" a l'administració autonòmica.

"Insult" de Montoro a Joan Baldoví

El portaveu de Compromís al Parlament valencià, Fran Ferri, a més de criticar l'ajornament de la reforma del sistema de finançament també ha censurat "l'insult" del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que aquest matí ha reclamat al diputat de Compromís al Congrés de Diputats, Joan Baldoví, que "deixi de plorar" i presenti una proposta.

"Sense la participació de Catalunya és molt complicat"

Per la seva banda, la presidenta del Partit Popular valencià, Isabel Bonig, ha defensat que "esclar que hi haurà un canvi de model de finançament", però que sense la participació en el debat de Catalunya és "molt complicat portar-lo a terme".

Amb tot, Bonig ha defensat que la negociació continua, que el 24 de novembre es reunirà la comissió tècnica, que després arribarà el torn del Consell de Política Fiscal i Financera i que, finalment, es produirà la negociació al Congrés de Diputats.

Per enfortir la posició negociadora del País Valencià, Bonig ha reclamat a PSPV i Compromís que s'asseguin a parlar amb el ministre d'Hisenda i negociïn el seu suport als pressupostos generals de l'Estat del 2018, "exactament igual que han fet bascos i canaris".