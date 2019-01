Enric Morera es presentarà a les primàries de Compromís per intentar ser conseller del nou govern valencià

El president de les Corts Valencianes, Enric Morera, ha anunciat la intenció de concórrer a les primàries de Compromís per ser elegit candidat de la formació al Parlament valencià, tot i que ha assegurat que no persegueix "encapçalar-la, sinó consolidar el govern del Botànic i assumir reptes nous".

L'objectiu de l'exlíder de la formació valencianista és deixar de banda la feina institucional que ha dut a terme la legislatura actual i tenir "un paper més executiu" al nou Consell si les forces progressistes aconsegueixen reeditar l'actual pacte de govern. Morera ha reconegut que, després de quatre anys al capdavant de les Corts, té ganes de "posar les mans dins del fang per millorar l’acció de govern".

El dirigent no ha rebutjat "ser el número dos” de la candidatura a les Corts de Compromís, que encapçalarà amb gairebé tota seguretat Mónica Oltra. Per garantir la designació de Morera com a número dos, la formació hauria de crear un procés específic de designació, tal com ja va fer ara fa quatre anys, quan Compromís va agrair al polític nascut a Oliva (Safor) que no disputés el número 1 a Oltra, creant unes primàries pròpies per triar el número dos de la llista, a les quals no es va presentar cap més candidat.

Suport de Mónica Oltra

L'anunci d'Enric Morera ha rebut el suport de la líder del partit, Mónica Oltra, que ha qualificat el polític valencià de peça "fonamental" en el procés de naixement i consolidació de Compromís. "Es tracta d'un company entranyable i li he desitjat molta sort", ha afegit Oltra.