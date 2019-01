La jutge de la F1 rebutja unir a la causa l'escrit del Bigotes que implica el portaveu del PP al Parlament Europeu

La magistrada del jutjat d'instrucció número 17 de València, que investiga la construcció del circuit urbà de F1, ha rebutjat la petició de l'exresponsable d'Orange Market, Álvaro Pérez, 'el Bigotes', d'afegir a la causa un escrit en el qual implica l'exconseller d'Educació i portaveu del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, en el finançament irregular del PP valencià i en les adjudicacions a empreses per a la construcció del circuit.

Així consta en una providència de la jutge de dilluns passat, en què rebutja unir a les actuacions aquest escrit al considerar que aquesta qüestió ja ha estat resolta per la mateixa Audiència de València i per ella mateixa en anteriors resolucions, en què fa constar que la condició del Bigotes en aquest procediment ha estat "sempre" de testimoni, i no com a part, motiu pel qual no pot accedir a la seva petició.

En el seu escrit, Álvaro Pérez defensa que González Pons va participar en les adjudicacions a empreses per a la construcció del circuit de Fórmula 1 a València i que era "una altra de les persones amb comandament". A més, afegeix que aquesta circumstància es repetia amb "qualsevol altre punt de la mateixa comunitat autònoma, com és l'emissió de factures per sufragar de manera il·legal les campanyes a través d'empresaris, aspecte que controlava i dirigia el senyor Rambla per instrucció i delegació directa del senyor Camps".

Pons defensa la seva innocència perquè no ha ocupat mai cap càrrec orgànic al PP valencià

Després de les acusacions d'Álvaro Pérez, Esteban González Pons va anunciar ahir a través d'un comunicat que estudia denunciar l'exgerent d'Orange Market i va qualificar les seves paraules de "totalment falses i difamatòries", per la qual cosa va anunciar que es reserva "les accions judicials que corresponguin en dret".