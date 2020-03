Ajornades les Falles i la Magdalena pel coronavirus

La celebració de les Falles de València i de la Magdalena de Castelló de la Plana que haurien d'haver-se iniciat aquest pròxim diumenge han quedat finalment ajornades pel coronavirus tal i com ha confirmat aquest mateix dimarts a la nit el cap del Consell, Ximo Puig, que ha comparegut després d'una reunió extraordinària del govern valencià.

A hores d'ara, i tal i com ha explicat Puig en una declaració en la que no ha acceptat preguntes, la decisió és ajornar la celebració de les dues festivitats fins que "la situació sanitària ho permeta". Tot i l'anunci d'ajornament i no suspensió fet pel govern valencià, la celebració de les dues festivitats en un altre moment de l'any, dependrà, a més de l'evolució del coronavirus, en gran mesura de la disponibilitat de les agrupacions festives que organitzen les Falles i la Magdalena, en que ambdós casos són col·lectius veïnals. Amb tot, informalment, ja s'ha barallat la possibilitat d'aprofitar la celebració al juny de les Fogueres de Sant Joan d'Alacant i fer coinicidir les tres festivitats.

La decisió d'ajornar o suspendre les Falles és la tercera vegada que es du a terme, ja que ja es va prendre aquesta decisió amb motiu de la declaració de la guerra d'independència cubana l'any 1985 i de la Guerra Civil espanyola.