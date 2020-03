La Generalitat i els ajuntaments estudien com reduir les pèrdues de 1.800 milions per l'ajornament de les Falles

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha demanat aquest dimecres la implicació de la Generalitat Valenciana i del govern espanyol per aprovar mesures pal·liatives per als col·lectius més afectats per l'ajornament de les Falles de València i la Magdalena de Castelló a conseqüència de l'expansió del coronavirus. Entre les possibles actuacions hi hauria bonificacions o exempcions en els pagaments d'alguns impostos com l'IVA i l'IRPF per a sectors com el dels hotels, l'hostaleria i la pirotècnia.

Per justificar aquestes mesures, l'Ajuntament de València addueix les importants pèrdues generades per l'ajornament de les dues grans festes i cita l'última estimació de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, que l'any 2009 va xifrar l'impacte econòmic generat per les Falles en 700 milions d'euros. Més elevat i actualitzat és el càlcul fet públic aquest dimecres per la Càtedra de Model Econòmic de la Universitat de València que situa la despesa en 900 milions d'euros, l'impacte indirecte fins a 1.800 milions i l'augment de l'ocupació en 19.000 contractes, gairebé tots temporals. En l'origen d'aquest gran negoci trobaríem el milió de visitants que rep la capital valenciana, el 90% estrangers.

La petició de Ribó coincideix amb els plantejaments expressats aquest dimecres pel president valencià, Ximo Puig, que ha demanat que la cooperació s'ampliï a totes les administracions. Per a Puig cal "un impuls europeu que permeta alleujar els plantejaments d'estabilitat" i la implicació del Banc Europeu d'Inversions "per fer front a la desacceleració i la recessió" econòmica que ve com a conseqüència del coronavirus.

Noves dates?

Juntament amb la reducció de l'impacte econòmic, la Generalitat Valenciana i els ajuntaments afectats –a part de València, les Falles es fan a gairebé tots els municipis de la província– també treballen per buscar noves dates per a la festa. Així ho ha dit Joan Ribó aquest migdia, que ha anunciat que el consistori està "sospesant diferents alternatives" tot i que ha avisat que la corporació no especularà "en públic", sobretot quan encara no compta "amb el vistiplau de les autoritats sanitàries". Més cautelosa s'ha mostrat l 'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, que ha explicat que el consistori no ha estudiat cap data per celebrar les festes de la Magdalena: "Tindran lloc quan el coronavirus ho permeta".

Qui paga la retirada dels monuments?

Ara mateix, una de les principals incògnites és el desmuntatge de les falles més grans, moltes de les quals ja estaven gairebé instal·lades als carrers de València. De fet, aquest dimecres la Federació de Gremis d'Artistes Fallers i Fogueres ha acordat en una reunió extraordinària aconsellar els seus afiliats que "no desmunten ni retiren" cap monument o element que tinguin al carrer fins a saber qui es farà càrrec del pagament d'aquestes feines no previstes. Per a aquest col·lectiu, el desmuntatge és una actuació molt complexa i costosa i la cosa més idònia seria "acabar de plantar i cremar les falles en les dates habituals".

Més conciliador s'ha mostrat l’artista urbà Escif, un dels responsables de la falla municipal de València, que ha proposat mantenir l'emblemàtica figura de la dona meditadora a la plaça de l'Ajuntament “fins que es reprenguen les Falles”. La figura, a la qual s'ha col·locat una mascareta, es convertiria així en un "símbol de paciència, calma i esperança".

A última hora de la tarda, i per intentar trobar un punt d'encontre Ximo Puig ha traslladat als representants dels gremis d'artistes fallers que la Generalitat Valenciana assumirà, com a mínim, el 50% del cost del desmuntatge i trasllat dels monuments que s'havien començat a plantar i que proposarà als ajuntaments que sufraguen la resta.